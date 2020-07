Directorul general al Twitter, Jack Dorsey, alocă 3 milioane de dolari unor programe de testare a venitului universal pentru americani Dorsey ofera banii unei coalitii de primari numita Mayors for a Guaranteed Income (Primari pentru un Venit Garantat), care sustine asigurarea unui venit de baza universal, sau venit garantat, precum si pentru investitii in programe pilot din Statele Unite. Venitul de baza universal, sau venitul garantat, este o politica prin care oamenii primesc sume de bani in numerar de la guvern, indiferent daca sunt angajati sau nu. ”Este unul dintre instrumentele de a elimina decalajul dintre bogati si saraci, de a elimina inegalitatile sistemice in functie de rasa si gen si de a crea o securitate economica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

