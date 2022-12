Stiri pe aceeasi tema

Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța…

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si premierul Chinei, Li Keqiang, au pledat vineri, in cursul intalnirii de la Beijing, pentru actiuni diplomatice in sensul opririi razboiului dintre Rusia si Ucraina si s-au declarat preocupati de amenintarile privind utilizarea armelor nucleare, potrivit Mediafax.…

Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, si-a anuntat miercuri intentia de a o numi pe Julie Kozack in functia de director de comunicatii strategice, se arata intr-un comunicat al FMI.

Yurii Vitrenko, președintele companiei NJSC Naftogaz din Ucraina, și-a inaintat demisia printr-o scrisoare, relateaza publicația Ekonomichna Pravda, citand surse din Parlament și Naftogaz.

Rusia intentioneaza sa foloseasca rubla digitala in tranzactiile bilaterale cu China, pentru a reduce dominatia SUA pe piata financiara globala, a declarat luni Anatoli Aksakov, seful comisiei financiare din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, transmite Reuters, scrie news.ro.…

China și Rusia nu s-au apropiat niciodata de formarea unei noi ordini mondiale in favoarea lor, iar razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei nu a facut decat sa intareasca determinarea Occidentului, relateaza CNN intr-o analiza.

Li Zhanshu, președintele Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului din China, va vizita Rusia și va participa la Forumul Economic Estic, potrivit Reuters.

Țarile din Uniunea Europeana au impus sancțiuni dure Rusiei, dar acestea au efect de bumerang. Pe langa faptul ca Europa este in criza, mai asistam și la o pacaleala pe bani mulți.