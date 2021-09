Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 15 paturi de pe Sectia de anestezie- terapie intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’, care sunt destinate pacientilor cu COVID-19, sunt ocupate, iar numerosi bolnavi sunt pe lista de asteptare pentru a ajunge pe ATI, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, directorul…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in judetul Dolj a crescut exponential in ultimele zile, iar in acest moment din cele circa 2.400 de persoane pozitive inregistrate, peste 400 sunt internate in spital cu forme grave si foarte grave, toate paturile de terapie intensiv fiind ocupate,…

- Rata de incidența a cazurilor COVID-19 in Bucuresti este de 4,95 la mie Rata de incidența a cazurilor de COVID în capitala este la un pas sa depașeasca nivelul de cinci cazuri la mia de locuitori. Acesta a urcat luni la 4,95 la mine - potrivit Direcției de Sanatate…

- Municipiul Hunedoara a intrat vineri in scenariul rosu din cauza cresterii cazurilor de COVID-19 la o valoare de 3,35 la mia de locuitori, releva datele Directiei de Sanatate Publica (DSP) publicate pe pagina de Facebook a institutiei, potrivit Agerpres. Alte doua localitati - comunele Vetel…

- Autoritațile au decis sa impuna restricții in comuna Chiajna din cauza inmulțirii cazurilor de COVID 19. Masurile vor intra in vigoare la miezul nopții, potrivit mediafax.ro. Prefectura Ilfov a anunțat ca „avand in vedere faptul ca la nivelul comunei Chiajna s-a inregistrat o valoare a ratei…

- Centrele de vaccinare din judetul Covasna isi reduc activitatea in luna august ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de COVID-19 si a interesului populatiei pentru vaccinare. Potrivit conducerii Directiei Judetene de Sanatate Publica, centrul de vaccinare aflat in incinta vechiului sediu…

- Creșterea numarului persoanelor diagnosticate cu Covid-19 impune un nou cod galben de alerta in municipiul Chișinau. Despre aceasta a anunțat astazi șeful adjunct al Direcției generala asistența sociala și sanatate, Boris Gilca. Totodata, primarul capitalei a menționat ca in saptamana curenta va solicita…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania au fost confirmate 101 cazuri de infectare cu varianta Delta, opt dintre acestea fiind la persoane vaccinate, dintre care sase cu doua doze. El a mentionat ca s-au inregistrat si patru decese la persoane…