Directorul Colegiului Pedagogic din Craiova: „Nu trebuie desfiinţate clasele de educator-învăţător” Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-invațator, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii invațamantului preuniversitar. Acest lucru inseamna ca absolventii formați in liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și gradinițe. Directorul Colegiului National Pedagogic „Stefan Velovan” din Craiova a reactionat spunand ca spera ca aceasta masura sa nu fie aplicata pentru ca la clasele de educator- invatator este cea mai mare concurenta, iar la examenele de titularizare absolventii acestor specializari obtin note mari, fiind remarcati… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

