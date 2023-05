Directorul CNAIR anunţă că au fost desemnaţi câştigătorii pentru construcţia a şase pasaje denivelate pe drumuri naţionale importante Potrivit lui Pistol, doua contracte pentru proiectarea unor pasaje rutiere denivelate la intersectia de la km 20+750 a DN1 cu DJ101 si la km 95+650 cu DJ101R au fost atribuite firmei TQM MANAGEMENT SRL, cu preturi de 580 mii lei, respectiv 584 mii lei (fara TVA). ”Aceeasi firma a mai castigat si contractele pentru proiectarea pasajelor rutiere denivelate la intersectiile DN5 (km 56+150) cu VO Giurgiu (DN5D), DN12 (km 87+200) cu trecerea la nivel cu calea ferata si DN2A (km 126+980) cu DN22A (km 85+925). Valorile acestor 3 contracte sunt de 582 mii lei, 749,9 mii lei si 650 mii lei (fara TVA)”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

