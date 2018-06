Directorul Audi, arestat in ancheta Dieselgate

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Audi AG, parte a concernului german VW, a fost arestat luni, 18 iunie 2018, de catre autoritatile germane. Rupert Stadler a devenit astfel cel mai inalt oficial al companiei, care a fost luat in custodie pana acum in dosarul scandalului Dieselgate. Procurorii din Munchen au declarat ca Rupert…

- Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia germana in cadrul anchetei privind scandalul emisiilor poluante. In urma cu trei zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul unei anchete ce vizeaza mai multi fosti sau actuali…