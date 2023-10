Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agenției Domeniilor Statului (ADS), Florin Nicolae, a demonstrat in aceste zile ca este disperat sa finalizaze, cat mai repede, aranjamentul mafiot al fostului director George Sava prin care s-au arendat ilegal 650 ha de teren agricol din județul Giurgiu catre o firma fantoma din…

- Noua percheziții domiciliare și doua mandate de aducere au fost puse in executare, in județele Vrancea și Bacau, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit stiripesurse.ro, un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata…

- Anca Alexandrescu, despre MAFIA gunoiului din Targu Mureș: E mai rau ca in mafia italiana! „La Targu Mureș e mai rau ca in mafia italiana! Iar la Urziceni doctorii ii trateaza pe cetateni cu urlete si jigniri! E o poveste veche acolo. S-au intamplat niște lucruri acolo, s-a intrat cat de cat normal,…