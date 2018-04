Piata locala de capital are parte de provocari care vin din sfera politicului, iar o decorelare a pietei de la Bucuresti, fata de cele externe, ar putea sa existe, printre altele, din cauza dezechilibrelor macroeconomice, sustin administratorii de fonduri. ”Daca vorbim de piata locala, provocarile vin din sfera politicului si ne referim la cheltuielile bugetare care au inregistrat o crestere irationala si nesustenabila in ultima perioada. Asta se va refecta in dezechilibre la nivel macroeconomic, caz in care s-ar putea sa existe o decorelare a bursei de la Bucuresti fata de pietele externe. Noi…