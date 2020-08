Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Italia au adoptat ideea ca directorii școlilor sa raspunda penal pentru copiii infectați cu Covid-19, de cand aceștia vor incepe cursurile fizic. Ministerul Educației vine cu un nou set de masuri de prevenție in privința coronavirusului.

- Școlile din Italia vor fi redeschise. Directorii de scoala sunt responsabili cu prevenirea infectiei in institutia pe care o conduc. In cazul izbucnirii unui focar, autoritatile pot deschide o ancheta penala...

- Directorii de scoli din Italia, deja ingrijorati in legatura cu conditiile de incepere a noului an scolar pe 14 septembrie, cer sa nu fie urmariti penal in cazul in care in institutiile pe care le conduc vor fi inregistrate cazuri de contaminare cu COVID-19, informeaza marti mass-media italiene, citate…

- Directorii de scoli din Italia, deja ingrijorati in legatura cu conditiile de incepere a noului an scolar pe 14 septembrie, cer sa nu fie urmariti penal in cazul in care in institutiile pe care le conduc vor fi inregistrate cazuri de contaminare cu COVID-19, informeaza marti mass-media italiene,…

- Directorii de scoli din Italia, deja ingrijorati in legatura cu conditiile de incepere a noului an scolar pe 14 septembrie, cer sa nu fie urmariti penal in cazul in care in institutiile pe care le conduc vor fi inregistrate cazuri de contaminare cu COVID-19, informeaza AFP și Corriere della Sera citate…

- Italia a anuntat duminica inchiderea discotecilor in aer liber si impunerea purtarii mastilor in locurile publice seara, pentru a combate o revenire a epidemiei de coronavirus, transmite AFP. Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a semnat un decret ce intra in vigoare luni. Purtarea mastii devine obligatorie…

- O femeie de 43 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din localitatea Pecica, județul Arad. Mama acesteia a murit la spital, in urma cu doua zile, in urma infecției cu noul coronavirus, infomreaza Mediafax.Citește și: Șoc in lumea politica din Italia! Premierul și șase miniștri sunt cercetați…

- Fostul director general si fostul director medical ai Spitalului Judetean de Urgenta Suceava sunt urmariti penal, alaturi de alti doi suspecti, pentru abuz in serviciu, neluarea masurilor de sanatate si securitate in munca si zadarnicirea combaterii bolilor, a anuntat joi Parchetul de pe langa Tribunalul…