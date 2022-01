Directorii ar putea „plăti” cu funcția nevaccinarea personalului din școli Directorii de școli ar putea sa fie schimbați din funcție daca rata de vaccinare din instituția de invațamant pe care o manageriaza este „cu mult sub 60%”, potrivit ministrului educației, Sorin Cimpeanu. Foarte multe școli din Romania, mai mult decat jumatate, au o rata de vaccinare de peste 60% in cadrul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Unele au rata chiar și de 100%. Insa aproximativ 3000 de școli indica o rata de sub 60%, iar ministrul educației nu este mulțumit de acest lucru. Prin urmare, directorii acelor școli sunt in pericol de a fi schimbați din funcție. 3000 de… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, aproape trei sferturi dintre angajatii din sistemul de invatamant care nu sunt vaccinati nu intentioneaza sa se vaccineze in perioada urmatoare.Pe categorii, in ceea ce priveste personalul didactic nevaccinat, 73,7% din profesorii nevaccinati au precizat ca nu intentioneaza sa se vaccineze…

- Aproape 70% din școlile din Romania vor fi redeschise de luni, 8 noiembrie, iar elevii vor putea sa revina la școala. Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca 67,79% din numarul total al unitatilor de invatamant, de stat si privat, au decizie de desfasurare a cursurilor cu prezenta…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca 68% dintre școlile și gradinițele din Romania vor incepe cursurile luni cu prezența fizica, iar echipe de control vor verifica in toata țara cum au raportat unitațile de invațamant rata de vaccinare din randul personalului. Doljul ar avea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul interimar al Educației, a anunțat ca 68% dintre școlile și gradinițele din Romania vor incepe cursurile luni cu prezența fizica. Sambata seara, oficialul a subliniat la B1TV, ca profesorii reprezenta cea mai numeroasa categorie profesionala ca grad de vaccinare impotriva COVID-19.…

- „1,8 milioane de elevi vor incepe școala fizic, este o cifra estimativa, din cei peste 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Școlile care au o rata de vaccinare sub 60 la suta vor incepe școala in sistem online”, a declarat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Rata de vaccinare de peste 60 la…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare. Toate inspectoratele școlare…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare.

- Directorii de școli pot decide cand se trece in online, iar inspectoratele școlare județene aproba, a anunțat ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, dupa o videoconferința cu toate inspectoratele școlare județene, ca decizia de a…