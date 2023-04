Stiri pe aceeasi tema

- Pescarii de la Marea Neagra sunt nemultumiti din cauza ca statul roman nu le acorda compensatii in conditiile in care nu-si mai pot desfasura activitatea, din cauza minelor marine aparute in urma declansarii razboiului din Ucraina. Federatia Organizatiilor de Pescari de la Marea Neagra (FOPMN) sustine…

- Rusia amenința ca va pune capat acordului privind cerealele cu Ucraina.Acordul, care urmeaza sa fie prelungit luna viitoare, nu funcționeaza pentru Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Dmitri Peskov, relateaza ZDF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”In 2022, grupul VTB s-a confruntat cu dificultati si provocari fara precedent”, deplange intr-un comunicat directorul financiar al VTB, Dmitri Pianov. ”Am devenit prima tinta a unui maximum de sanctiuni posibile, ceea ce a antrenat pierderi importante”, denunta el.

- Agricultorii romani și polonezi critica compensațiile ‘derizorii’ din partea UE, iar politicienii pledeaza pentru o majorare a ofertei Accesul fara taxe vamale al Ucrainei in UE a provocat o criza cerealiera in țarile vecine, sufocand sectorul agricol din regiune și ducand la niște plangeri potrivit…

- Presedintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukasenko, aliat al Moscovei si aflat miercuri in vizita in China, a afirmat ca sustine pe deplin propunerile chineze de reglementare a conflictului din Ucraina, prezentate saptamana trecuta, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…

- Marina rusa si-a sporit semnificativ prezenta in Mediterana de la inceputul razboiului din Ucraina si are "o atitudine agresiva", astfel ca exista "riscul unui incident", a avertizat joi seful marinei italiene, potrivit AFP.

- Peste 600 de vagoane care apartin companiei CFR Marfa si care erau garate in zona Portului Constanta au fost scoase de pe liniile ferate din zona portului, anunta, miercuri, oficialii companiei. „CFR Marfa a indeplinit prevederile care ii revin, astfel: a realizat indrumarea unui numar de 401 vagoane…