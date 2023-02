Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Liceului „Mangeron”, Nela Dumea, a fost demisa, vineri, in urma unei anchete declanșate de Inspectoratul Școlar, dupa ce mai mulți elevi au fost victimele harțuirii și violențelor, iar imaginile au aparut in public. Reamintim, mai mulți elevi ai Colegiului Dumitru Mangeron au agresat doi…

- Valul de cutremure care au lovit Turcia și Siria au șocat o lume intreaga. In Siria, cele mai mari pagube au fost produse in orașul Alep, un oraș aflat la granița cu Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Adolescentul de 15 ani, retinut dupa ce a batut și bagat cu capul in vasul de toaleta doi colegi in baia Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron”, din municipiul Bacau, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, a anunțat vineri, 3 februarie, IPJ Bacau, citat de Agerpres. Minorul a fost retinut inițial…

- Politistii Biroului Siguranta Scolara efectueaza o ancheta la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" din Bacau dupa ce, pe retelele de socializare, a aparut un filmulet in care un elev agreseaza si umileste un coleg.

- Detasamentul de pompieri Urziceni au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD, la un accident rutier produs pe raza localitatii Movilita, pe DN2, in care au fost implicate un autoturism, un autocar si 18 persoane.In sprijinul acestora…

- Dupa ce zilele trecute salvatorii montani ne-au oferit informații pozitive despre situația ucranienilor pierduți in Munții Maramureșului, astazi au oferit o informație tragica. Unul dintre ucrainenii pierduți, a fost gasit decedat. In cautarea ucrainienilor a fost alocat un elicopter al Inspectoratului…

- Pe strada Dragoș Voda din Piatra Neamț de ani de zile exista și troneaza un monument al corupției, indolenței și al nepasarii autoritaților locale. Este vorba despre o investiție inceputa cu mulți ani in urma, dupa ce a fost distrus terenul de sport in aer liber, nefinalizata nici acum. In ultimii ani…