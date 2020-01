Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Pasapoarte si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, precum si serviciile teritoriale ale acestora, asigura program cu publicul la inceputul noului an.

- Direcția Generala de Pașapoarte și Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, precum și serviciile teritoriale ale acestora, asigura program cu publicul la inceputul noului an dupa cum urmeaza: 3 ianuarie 2020, intre orele 08:00-16:00 4 ianuarie 2020, intre orele 09:00-15:00…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, miercuri, ca in ultima zi a anului 2019 au fost eliberate peste 13.000 de pasapoarte, permise de conducere si certificate de inmatriculare. In perioada 3-5 ianuarie ghiseele vor fi deschise dupa un program special pentru cei care au nevoie de astfel…

- In anul 2020 vor intra in vigoare mai multe schimbari ale Codului Rutier, intre acestea numarandu-se necesitatea ca cei care vor sa obțina permis de conducere sa aiba cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele in varsta sa faca controale medicale mai des.Citește și: Ministrul…

- Serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi deschise pentru cetateni pe timpul sarbatorilor de iarna. Exceptie fac zilele de 25 si 26 decembrie, precum si 1 si 2 ianuarie, informeaza Agerpres . Serviciile de eliberare a pasapoartelor din cadrul Directiei de Pasapoarte, regim permise…

- Serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi deschise pentru cetateni pe timpul sarbatorilor de iarna, exceptand zilele de 25 si 26 decembrie, dar si 1 si 2 ianuarie 2020, scrie Agerpres. Serviciile de eliberare a pasapoartelor din cadrul Directiei de Pasapoarte, regim permise de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare. Aceasta taxa ar trebui sa tin cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban a spus ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia…