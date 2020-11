Stiri pe aceeasi tema

- In comuna vranceana Paunesti exista un loc unic in Romania, care vorbeste despre importanta apei pentru oamenii care au trait pe aceste meleaguri in urma cu peste 200 de ani. Aproape de centrul comunei, au fost construite in vechime peste 30 de fantani cu ciutura si cumpana.

- Vrancea are cea mai mare densitate de monumente memoriale aflate pe Lista Monumentelor Istorice și este singurul județ din țara cu patru mausolee dedicate eroilor din Primul Razboi Mondial. Valentin Delca, directorul interimar al Direcției pentru Cultura Vrancea, a inceput un control al monumentelor…

- CERCETAȚI PENTRU FURT ȘI TENTANTIVA LA FURT Doi barbați din județul Prahova au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ar fi cauzat un prejudiciu de 30.000 de lei, prin furturi de componente de autoturisme, comise in județul Vrancea. Ieri, 19 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 33 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus(14pacienti au fost testati și diagnosticați in laboratoare private de analize și un pacient a fost diagnosticat intr-o unitate sanitara din…

- La data de 3 octombrie a.c., in jurul orei 04.00, I.P.J. Vrancea a fost sesizat, prin SNUAU 112, despre faptul ca, in comuna Paunești, bancomatul, din incinta sucursalei unei unitați bancare, prezinta urme de distrugere. Polițiștii ajunși la scurt timp la fața locului au constatat faptul ca persoane…

- Activitatea Direcției pentru Cultura Vrancea este blocata de cateva zile din cauza Ministerului Culturii care nu a reușit sa desemneze o persoana care sa aiba drept de semnatura pentru documentele din instituție. Problemele au aparut de vinerea trecuta cand a fost anunțata detașarea la Direcția de Cultura…

- Dupa ce, „cu toata stima”, Janina Lazar, directorul executiv adjunct al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a semnat și trimis vineri o adresa prin care informeaza Spitalul Județean Focșani și Spitalul Municipal Adjud ca, in perioada 15-16 august 2020, nu vor fi prelucrate teste pentru depistarea…