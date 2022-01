Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, noul ministru de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost la Kiev și Moscova, incercand sa convinga Rusia sa nu atace Ucraina. Germania –din cauza istoriei sale – are o relație complicata cu armata. Dar aceasta abordare a devenit mai degraba o scuza convenabila pentru a nu-și…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- Germania arunca in aer intreaga Europa, dupa ce a anunțat ca gazoductul Nord Stream 2 nu va putea funcționa in forma sa actuala pentru ca incalca legislația europeana. Pe fondul acestei declarați, prețurile la gaze pe piața europeana au explodat. Germania trimite o unda de soc în Europa!…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…

- Presedintele SUA Joe Biden l-a felicitat miercuri pe noul cancelar german Olaf Scholz, afirmand ca doreste sa dezvolte ”relatii puternice” intre Washington si Berlin, relateaza AFP. ”Felicitari noului cancelar al Germaniei Olaf Scholz. Astept cu nerabdare sa dezvolt relatiile puternice dintre cele doua…