- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene dezminte informația distribuita de presa rusa cu privire la pretinsele adresari din partea misiunilor diplomatice moldovene privind evacuarea cetațenilor R. Moldova din regiunea Herson a Ucrainei prin intermediul forțelor armate ale Federației…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) al Republicii Moldova infirma informațiile distribuite de presa rusa precum ca minisiunile diplomatice ar fi solicitat evacuarea moldovenilor din regiunea Herson, Ucrainei prin intermediul forțelor armate ale Federației Ruse. „Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene confirma convocarea ambasadorului Republicii Moldova in Federația Rusa la Ministerul rus al Afacerilor Externe și exprimarea unui protest in legatura cu „mitingul de la Ambasada Rusiei la Chișinau din 24 martie”. In acest context, MAEIE menționeaza…

- Iohannis se afla in vizita la Chișinau și declara ca Romania este alaturi de Republica Moldova. Declarațiile Președintelui Romaniei „Am venit astazi la Chișinau, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, cu un mesaj puternic: Romania este alaturi de Republica Moldova și de toți cetațenii sai, așa cum a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat marti nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5 din 9, „Evitati calatoriile neesentiale!”, de la nivelul de pana acum 3 din 9, „zone sau intervale de timp care pot fi periculoase”, scrie Agerpres . Potrivit unui comunicat al MAE, decizia a fost luata…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei vine in Republica Moldova, au anunțat oficiali de la Chișinau. Vizita se desfașoara pe parcursul zilei de marți, 15 februarie 2022. Oficialul rus va discuta cu secretarul de stat Ruslan Bolbocean, din Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau.…

- Un eventual atac din partea Federației Ruse asupra Ucrainei din regiunea transnistreana ar insemna un scenariu complet ieșit din comun pe care autoritațile de la Chișinau il considera puțin probabil. O spune premierul Natalia Gavrilița in contextul veștilor tot mai ingrijoratoare care vin din Ucraina.…

- Informațiile prezentate de catre presa din Georgia și Rusia, potrivit caror cel puțin trei persoane din Moldova au murit și cinci au fost ranite intr-un accident rutier, nu se adeveresc. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca in pofida unor informații vehiculate in presa straina…