Cinci diplomati occidentali, printre care un german si un francez, au fost impiedicati sa intre in locuinta vaduvei fostului disident chinez Liu Xiaobo, mentinuta de facto in resedinta supravegheata, au anuntat duminica surse diplomatice, informeaza AFP.



Diplomatii, reprezentand cinci ambasade occidentale, au incercat vineri dimineata sa ajunga la domiciliul din Beijing al poetei Liu Xia, vaduva laureatului Premiului Nobel pentru Pace pentru 2010.



Acesta din urma a decedat anul trecut in urma unui cancer, in conditiile in care continua sa se afle in detentie pentru "subversiune".…