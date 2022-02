Diplomat rus: Moscova nu dă doi bani pe sancţiunile Occidentului “Iertati-mi limbajul, dar nu dam doi bani pe sanctiunile lor”, a spus Viktor Tatarintsev. Ambasadorul Rusiei in Suedia, Viktor Tatarintsev, a declarat intr-un interviu pentru Aftonbladet ca tarii sale nu ii pasa de eventualele sanctiuni ale Occidentului in cazul invadarii Ucrainei, relateaza france24.com. “Deja am primit multe sanctiuni si acestea au avut un efect pozitiv asupra economiei noastre si agriculturii. Avem resurse proprii si am putut sa crestem exporturile. Nu avem branzeturi italiene sau elvetiene, dar am invatat facem branzeturi rusesti folosind retete italiene si elvetiene. Noi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

