Casa de moda Christian Dior a pus joi in scena, in orasul spaniol Sevilla, un spectacol plin de culoare, de inspiratie flamenco, informeaza Reuters.

- Componenții trupei Kalush Orchestra vor reveni in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei ruse.Oleg Psiuk, solistul trupei rap care a caștigat Eurovision 2022, a fost fotografiat in timp ce-și saruta iubita, in fața unui hotel. Ulterior, acesta a urcat intr-un taxi, scrie gandul.ro.

- Saptamana viitoare, va invitam sa urmariti spectacolele de opera „Aida” de Giuseppe Verdi, „Barbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini si „Samson si Dalila” de Camille Saint-Saens din cadrul Stagiunii Centenare a Operei Nationale Bucuresti.

- Ești invitat la o premiera inedita. Sala Mica a Teatrului Național din Targu Mureș, va gazdui in aceasta luna „Povesti din viitor", o creatie colectiva de tipul devised theatre, beneficiind de dramaturgia de scena a lui Daniel Oltean, sound design, video design si scenografie de Adi Matei, in regia…

- Au inceput repetițille pentru concursul Eurovision, iar reprezentantul Romaniei a urcat pentru prima data pe scena de la Torino, Italia. Stilul vestimentar ales pentru dansatori amintește de stilul spaniol „Flamenco”. WRS a urcat pe scena de la Torino ieri in jurul pranzului, alaturi de doi dansatori…

- Fuentes de Andalucia este un orașel din provincia Sevilla și are 7.200 de locuitori. Steagul orașului are doua dungi verticale de lațime egala, cea mai apropiata de catarg de culoare albastra, iar cea mai indepartata de catarg de culoare galbena.

- "Jandarmi in ochi de copil" - este titlul expozitiei tematice realizate de catre elevii clasei I A - Step by Step, de la Scoala Gimnaziala nr. 1, sub atenta indrumare a doamnelor invatatoare Adriana Marginean si Ionela Nasaudean. Totul a pornit de la o vizita facuta la Punctul de Informare organizat…

- De la un an la altul, ASUS creeaza noi modele Zenbook mai ușoare și mai rapide care inglobeaza funcții inovatoare ce ajuta utilizatorul. Și in modelul ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401) se regasesc liniile de design Zenbook, ușor de recunoscut intr-un corp de doar 15.9 mm grosime și 1.4 kg greutate.