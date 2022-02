Dintr-o fată obișnuită a ajuns o teroristă căutată de FBI. Povestea unei femei din America Este vorba de femeia din Kansas arestata in Siria și predata FBI acum o saptamana, acuzata ca a condus in Siria un batalion ISIS format numai din femei și copii. Judecatorii din Virginia au respins cererea ei de eliberare pe cauțiune. Foștii ei profesori au declarat ca sunt uluiți sa afle ca fata pe care au descris-o ca pe o studenta „inteligenta, vesela și susținuta de familie” a ajuns sa susțina terorismul. Allison Fluke-Ekren are 42 de ani și a fost arestata in Siria, fiind acuzata de procurorii federali de conspirație in vederea sprijinirii unei organizații teroriste straine. Potrivit anchetatorilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

