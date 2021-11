Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dincu a subliniat ca in privinta achizitiilor militare va trebui gasita o formula pentru offset functionala, adaugand ca in acest domeniu este nevoie de mai mult curaj la negocieri.Statul roman sa fie la nivelul la care se afla institutia militara nationala in prezent, este ceea ce i ar placea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca il desemneaza pentru funcția de premier pe generalul (r) Nicolae Ciuca, actual ministru interimar al Apararii. Ciuca va fi susținut in Parlament de o majoritate larga formata din PNL, PSD, UDMR și minoritați…

- La intrebarea: Cata incredere aveti in personalitați publice?”, cu variantele cumulate de raspuns „Multa și foarte multa”, respondenții au spus intr-un procent considerabil: Gabriela Firea.Aceasta este urmata indeaproape de Emil Boc - primarul Clujului și Alexandru Rafila - senator PSD, care insufla,…

- In cadrul celei mai scurte ședințe din istoria PNL, liberalii l-au votat pe Nicolae Ciuca ca propunere de premier. Ministrul Interimar al Apararii a fost votat in unanimitate in Biroul Permanent National. La acest moment se merge pe varianta Nicolae Ciuca premier, cu un guvern minoritar PNL-UDMR, susținut…

- Majoritatea PAS din Parlament a respins propunerea fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cu privire la audierea ministrului Apararii pe subiectul procurarii echipamentului militar din SUA in valoare de 5 milioane de dolari.

- Falimentul firmei de asigurari City Insurance a deschis „cutia Pandorei”. Statul roman se vede nevoit sa modifice Legea RCA, astfel incat soferii sa fie mai bine protejati. Autoritațile au elaborat o ordonanța de urgența care urmeaza sa intre in discuția Guvernului și care prevede ca „este necesar introducerea…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dîncu, a declarat ca în niciun caz PSD nu va sustine un guvern minoritarPNL si, mai mult, îi pare rau ca a ajutat la instalarea guvernului Orban, în timpul pandemiei de coronavorus. Dîncu a adaugat ca atunci când exista…

- Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD, susține ca guvernanții sunt ipocriți atunci cand dau vina pe social-democrați in scandalul facturilor mari la energie și gaze.Radu Oprea a afirmat ca PSD a propuns și un amendament in Senat ca legea consumatorului vulnerabil sa intre in vigoare mai rapid, din…