Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul ”Caracal”, si-a schimbat radical declaratiile date in fata anchetatorilor. La audierile care au avut loc in ultimele zile, Dinca a recunoscut ca le-a omorat intentionat pe Luiza si pe Alexandra.

- Jurnaliștii Libertatea au descoperit ca moartea Alexandrei Maceșanu a fost anunțata de comisarul Constantin Pistol, inainte ca orice instituție abilitata și competenta - Parchet, Medicina Legala - sa fi inceput cel puțin sa analizeze ceva. Nici nu se punea problema de vreo concluzie, macar preliminara.…

- Finalul declaratiilor date de Gheorghe Dinca ridica semne de intrebare. Dupa ce presupusul criminal a marturisit cum le-ar fi ucis si ars pe Alexandra si Luiza, a inceput sa adreseze multumiri.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost adus, luni dimineata, la locuinta sa, pentru reconstituirea faptelor. Anchetatorii vor reface, traseul parcurs de Dinca dupa ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar marti, traseul parcurs cu Luiza. Gheorghe Dinca a fost aparat cu mascatii…

- Gheorghe Dinca a facut declaratii zguduitoare! Criminalul din Caracal vrea sa demonstreze ca a ucis accidental pentru ca pedeapsa pentru "lovituri cauzatoare de moarte" este mai mica decat cea pentru "omor".