- Adrian Motoaca, fost medic de la Dinamo, a avut o ieșire nervoasa pe facebook, unde l-a atacat violent pe Mihai Popescu. Mihai Popescu a primit nota 2, urmare a unei evoluții dezastruoase cu FCSB, 0-3. Motoaca a postat un comentariu jignitor pe facebook: „Ba, baiatule, lasa-ne! Esti bun numai de mistouri…

- Universitatea Craiova a câstigat partida restanta, din etapa a 3-a, cu FC Botosani, scor 2-1. Oltenii au marcat prin Nistor si Kolic si s-au apropiat la 4 puncte de CFR Cluj. Meciul trebuia sa se joace pe 12 iunie, însa a fost amânat, dupa ce medicul moldovenilor a fost diagnosticat…

- Craiova - Botoșani, restanța din prima etapa de la reluarea campionatului, se va disputa azi, de la ora 20:00. In weekend, oltenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-1 in fața Astrei, in vreme ce moldovenii au pierdut cu liderul CFR Cluj, tot pe teren propriu, 0-2. Craiova a luat 4 puncte din…

- Medicul echipei FC Botoșani, Dr. Petre Radauceanu, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Partida cu CS Universitatea Craiova, de vineri, a fost amanata. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a susținut ideea ca partidele din Liga 1 sa se joace cu spectatori. In continuarea raționamentului,…

- Un doctor din județul Hunedoara a murit din cauza coronavirusului, anunța primarul din Brad, Florin Cazacu. Este vorba despre al treilea medic din Romania care pierde lupta cu virusul. „O veste trista pentru comunitatea noastra bradeana. Din nefericire, doamna doctor (…), medic la Spitalul Municipal…

- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI Data anuntului: 13.04.2020 CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare și obținere aviz de opotunitate pentru PLAN URBANISTIC ZONAL: “CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+4E CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, ASIGURARE UTILITAȚI, IMPREJMUIRE TEREN“…

- Doua asistente si un medic din Botosani sunt cercetati penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. Concret, medicul nu a respectat izolarea iar cele doua asistente nu au anuntat ca au luat contact cu persoane venite din strainatate. Medicul era pozitiv la infectia cu coronavirus.