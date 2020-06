Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, fostul președinte al lui Dinamo, i-a acuzat pe finanțatorul Ionuț Negoița și pe Bogdan Balanescu, directorul general, ca vor sa scape de Ionel Danciulescu, managerul sportiv al echipei. Plecat de 7 zile de la Dinamo, Florin Prunea a avut un discurs dur la adresa celor doi conducatorii…

- Fanii lui Dinamo, care au strans 500.000 de euro pentru a ajuta clubul, se implica activ in organigrama echipei roș-albe și se opun planurilor lui Ionuț Negoița. Doi dintre oficialii gruparii, Ionel Danciulescu și Florin Prunea, sunt la final de contract, urmand ca de la 1 iulie sa fie liberi. ...

- Ionuț Negoița a rabufnit in aceasta dupa-amiaza dupa acuzele in valuri ale lui Toni Curea, impresarul stabilit in Spania ce-a negociat in numele fondului de investiții spaniol. Patronul a fost nervos fiindca in social media au fost mulți suporteri dinamoviști care, dupa foile prezentate de agentul…

- Ionuț Negoița a anunțat ca negocierile cu partea spaniola sunt departe de-a fi rezolvate și sunt departe de finalizare. Finanțatorul de la Dinamo se ințelege mai bine cu suporterii echipei, care au format un comitet de salvare al „roș-albilor”. Așa ca, in acest moment, Dinamo este departe de-a intra…

- Presa din Spania scrie despe cel care ar urma sa cumpere pachetul majoritar de actiuni de la omul de afaceri Ionut Negoita. Pe langa experienta din lumea fotbalului spaniol de la diferite cluburi dar si exprienta acumulata ca si oficial, Herminio Menendez, s-a bucurat de o cariera de succes pe canoe,…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, este gata sa renunțe la club, iar pe langa oferta primita de la Asociația Dinamoviști pentru Dinamo, omul de afaceri a fost contactat și de un fond de investiții din Spania. ...

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al celor de la Dinamo, a vorbit azi despre anunțul lui Ionuț Negoița, care a afirmat ca Dinamo va ajunge in Liga 4 și in faliment daca cineva nu salveaza clubul. Danciulescu a incercat sa demitizeze informația lansata de Negoița. „Nu cred ca se va ajunge acolo.…