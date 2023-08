Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a obtinut prima sa victorie de la revenirea in Superliga de fotbal, 1-0 (0-0) cu FC Botosani, luni seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'', intr-un meci din etapa a cincea.Diferenta a fost facuta de autogolul portarului Razvan Ducan (90+5), care a deviat in propria poarta centrarea…

- Dennis Politic (23 de ani) a fost la cațiva centimetri de cel mai spectaculos gol al sezonului in minutul 62 al meciului Dinamo - FC Botoșani, din runda cu numarul 5 a Superligii. Dinamo și FC Botoșani nu au fost foarte generoase cu cei 5.000 de spectatori prezenți pe arena Arcul de Triumf. Prima repriza…

- ”Cainii” au meci diseara cu FC Botoșani, de la ora 20:30, la ”Arcul de Triumf”, ambele echipe vizand prima victorie in acest sezon. Roș-albii au un istoric nefericit cu gruparea lui Valeriu Iftime in ultimele sezoane Ambele echipe cauta prima victorie a sezonului pe o arena unde s-a anunțat sold out.…

- Dinamo ramane fara victorie in Superliga și dupa meciul cu Sepsi și ajunge la trei infrangeri din tot atatea partide. Echipa lui Liviu Ciobotariu s-a impus cu scorul de 3-0 și ramane fara gol primit in acest nou sezon. Etapa viitoare, Dinamo va juca cu ”U” Cluj, in timp ce pentru Sepsi urmeaza returul…

- Dinamo a fost invinsa de FCSB in etapa a doua a SuperLigii și se afla pe ultimul loc in clasament. La finalul partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf”, antrenorul Ovidiu Burca a recunoscut superioritatea rivalilor.

- Derby-ul FCSB - Dinamo se va juca sambata, 22 iulie, pe arena „Arcul de Triumf” din București. Dupa blocarea negocierilor pentru punerea in dispoziție a arenei din Ghencea, FCSB a fost nevoita sa se miște rapid. Vicecampioana a inștiințat deja Liga Profesionista de Fotbal ca derby-ul cu Dinamo se va…

- E oficial: Dinamo debuteaza in Superliga impotriva Universitații Craiova pe „Arcul de Triumf”, dupa ce s-a rezolvat problema sistemului VAR pe noul stadion din București. E considerat un meci cu grad de risc ridicat, astfel ca biletele vor fi vandute nominal. Dinamo - CSU Craiova se disputa luni, 17…