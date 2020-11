Stiri pe aceeasi tema

- Situația de la Dinamo a ajuns și in presa din Spania, țara de origine a lui Pablo Cortacero. Cotidianul „As” a descris atmosfera de la Dinamo intr-un articol de amploare. Jurnaliștii spanioli au speculat chiar ca fotbaiștii n-ar mai avea tragere de inima sa intre pe teren, titrand „Spaniolii de la…

- Constantin Anghelache (74 de ani) a identificat marea greșeala facuta de investitorii spanioli care au preluat Dinamo in aceasta vara. Invitat in studioul GSP Live, acolo unde a analizat confruntarea Viitorul - Dinamo 2-1, fostul președinte al „cainilor” a radiografiat mișcarile facute in ultimele luni…

- Situația financiara la Dinamo a devenit un subiect mai popular decat cele 5 puncte din clasament, dupa 8 runde, ce plaseaza „haita" din nou in zona retrogradarii, cu care roș-albii au cochetat incepand din primavara și pana in prezent. Clubul a schimbat acționariatul majoritar, Ionuț Negoița / coaforul…

- Fotbaliștii echipei Tottenham Hotspur sunt activi nu doar pe terenul de fotbal, dar și in afara lui. Jucatorii gruparii engleze au participat la un eveniment in care au facut poze de grup in noul echipament pentru noul sezon. Ei s-au mai fotografiat imbracați și la patru ace.

- Dumitru Dragomir (74 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat situația actuala de la Dinamo, acolo unde Pablo Cortacero intarzie sa aduca in club banii pe care i-a promis. „Spaniolii umbla dupa un credit in Romania. E greu sa-ți dea cineva bani fara garanții. Fotbaliștii…

- FCSB s-a impus in derby-ul cu Dinamo, 3-2, dupa un meci spectaculos, iar la finalul partidei s-au bucurat in vestiar dupa succesul cu marea rivala. Fotbaliștii formației roș-albastre au sarbatorit in vestiar victoria dramatica impotriva lui Dinamo, au dansat și au scandat „Forza Steaua!”, motiv pentru…

- Dinamoviștii se vor muta in birourile de pe Calea Dorobanți de luni, dupa derby-ul cu FCSB. Miercuri, „cainii” iși prezinta noua organigrama, completa, a staff-ului administrativ. Pablo Cortacero ii va prezenta miercuri la Saftica pe noul director general, Alex Couto, cel ce va prelua atribuțiile lui…

- Spaniolii reprezentanți de Pablo Cortacero au platit ieri ultimul salariu restant pentru jucatorii lui Dinamo. Lucrurile se mișca la Dinamo. Cosmin Contra a inceput sa primeasca transferurile cerute, iar jucatorii sa iși primeasca restanțele salariale. Conform surselor GSP, Cortacero a platit drepturile…