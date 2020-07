Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii lui Dinamo nu vor intra in cantonament inainte derby-ului cu FCSB din semifinalele Cupei Romaniei. FCSB și Dinamo vor juca meciul retur din semifinale miercuri, 8 iunie, de la ora 20:00;Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP. ...

- bull; Dinamo va juca diseara la Ovidiu cu FC Viitorul, iar fani ai "cainilor rosiildquo; au venit la Mamaia sa vorbeasca cu jucatorii FC Viitorul si Dinamo se intalneasc in aceasta seara, de la ora 20.00, pe stadionul central al Academiei Hagi, de langa Ovidiu, in etapa a saptea a turneului play out…

- Dragoș Grigore, 33 de ani, nu a uitat perioada petrecuta la Dinamo și spune ca ar accepta orice propunere din partea „cainilor”. „Va fi destul de greu pentru Dinamo sa se salveze. Jucatorii trebuie sa uite de toate problemele, sa fie concentrați 100% și sa o țina pe Dinamo in Liga 1, asta le transmit. …

- Jucatorii lui Dinamo sunt scindați, unii suporteri ii amenința pe elevii lui Adrian Mihalcea, cei din DDB vor sa aduca un armistițiu la echipa. Dinamo e rupta in "bisericuțe" și doar cateva minuni in privința rezultatelor din play-out ar putea salva echipa. Atmosfera s-a deteriorat de la zi la zi,…

- DINAMO - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Dinamo și FCSB vor juca joi, de la ora 20:00, in semifinalele Cupei Romaniei, iar Gigi Becali, patronul FCSB, pune presiune pe jucatorii sai pentru a se impune in fața marii rivale. DINAMO - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Deși in alți…

- Dinamo avea astazi programat un meci amical cu FC Voluntari, de la ora 18:00, insa jucatorii „cainilor” au refuzat sa intre pe teren - DETALII. Revolta jucatorilor pregatiți de Adrian Mihalcea a venit dupa ce au aflat ca in contul lui Dinamo au intrat vineri 500.000 de euro, dar au fost folosiți de…

- Jucatorii lui Dinamo au primit liber pana sambata, dupa 10 zile de antrenamente in baza de la Saftica. De asemenea, „cainii” au efectuat și cel de-al treilea test pentru COVID-19. Dupa ce au primit rezultatele, toate negative, elevii lui Adrian Mihalcea au fost anunțați ca nu vor mai efectua ședințe…

- Adrian Mihalcea (43 de ani) a facut lobby la Ionuț Negoița și la restul conducerii lui Dinamo ca jucatorii sai sa-și primeasca macar o parte din restanțele financiare pe anul 2020. Dinamo e la fel de incurcata ca inainte de pandemie. Clubul nu s-a vandut, suporterii nu se ințeleg, bani nu sunt. Salariile…