Stiri pe aceeasi tema

- Deși se anunțase ferm ca FCSB și Dinamo Kiev vor disputa pe 20 aprilie un amical caritabil, inclus in așa-numitul Turneu al Pacii intreprins de campioana Ucrainei (inceput la Varșovia cu Legia și care va continua la Istanbul cu Galata), iata ca partida convenita a cazut! Dinamo va juca in Romania in…

- "Rusia inca are capacitatea de a ataca, și nu doar de a ataca Ucraina. Polonia, Moldova, Romania și țarile baltice vor deveni urmatoarele ținte daca va cadea libertatea Ucrainei", a atras atenția Volodimir Zelenski in mesajul video publicat miercuri dupa-amiaza.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului luni, la ora 19,00. „Luni, la ora 19,00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire. Va fi luni, la ora 19,00, in plenul comun. (…) Daca nu doreste…

- Președintele Klaus Iohannis a participat joi, la reuniunea extraordinara a șefilor de stat și de guvern din țarile membre NATO, care s-a desfașurat la Cartierul General al NATO din Bruxelles. Reuniunea a fost convocata in contextul agresiunii militare ilegale a Federației Ruse impotriva Ucrainei și…

- Statele care decid sa trimita arme sau mercenari in Ucraina „vor raspunde” pentru gestul lor si isi vor asuma „consecintele”, a avertizat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, fara sa explice ce fel de masuri va lua Moscova, citata de EFE și Agerpres. Intr-un…

- Ucraineanca Alla Șeico (33 de ani), handbalista care și-a petrecut mare parte a carierei in Romania, a ramas in Herson, oraș din sudul Ucrainei capturat de ruși. Ana Șeico, o coordonatoare de joc dibace, a ajuns in Romania in anul 2011, la CSU Neptun Constanța. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru…

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a elogiat pe "inteligentul" Vladimir Putin si i-a criticat pe liderii occidentali pe care el i-a considerat "atat de prosti", sambata seara, la o mare conventie anuala a conservatorilor american, in Orlando (Florida), informeaza AFP. NATO, a spus el, "pare orice,…

- ​Președintele Klaus Iohannis a avut marți o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, asigurându-l pe acesta de „sprijinul ferm” al României pentru „suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala, precum și pentru aspirațiile sale europene…