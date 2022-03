Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București intalnește, joi seara, pe teren propriu, de la ora 19.45, formația franceza Paris Saint Germain, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin. Iniantea acestui joc, campioana Romaniei ocupa cea de-a 8-a poziție, ultima din clasament, cu…

- Dinamo Bucuresti a suferit o infrangere dureroasa joi, in Sala Polivalenta din Capitala, in fața formației PSG. In etapa a 13-a, penultima din grupa B a Ligii Campionilor, campioana Romaniei la handbal masculin a pierdut cu 39-31 și are șanse din ce in ce mai mici sa se califice in optimile competiției.

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a fost invinsa joi, pe teren propriu, de formatia PSG Handball, scor 39-31 (20-16), in etapa a 13-a, penultima din grupa B a Ligii Campionilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Dinamo București și PSG se intalnesc astazi, de la ora 19:45, in runda cu numarul 13 a grupei B din Liga Campionilor la handbal masculin. Partida poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și este televizata pe Telekom Sport 2, Digi Sport 4 și Look Sport. Dinamo - PSG, live de la 19:45 Cu doua meciuri ramase…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 32-31, echipa FC Porto, in etapa a 12-a a grupei B a Ligii Campionilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Deținatoarea titlului intern la handbal masculin, CS Dinamo București, a reușit o victorie mare in deplasare, 32-31, cu FC Porto Sofarma (FOTO), in etapa a 12-a din Liga Campionilor, grupa B. Partida s-a disputat joi, 24 februarie și, in urma acestui succes, dinamoviștii mai spera la o calificare in…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a avut parte, joi seara, de un meci de gala pe teren propriu, in etapa a 11-a din grupa B a Ligii Campionilor, cu detinatoarea trofeului, FC Barcelona, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo București, a caștigat joi seara partida cu Motor Zaporoje, contand pentru etapa a 10-a a Ligii Campionilor. Elevii lui Xavier Pascual s-au impus cu 33-29 (16-14), caștigand astfel cel de al 3-lea meci din grupa B, anunța Mediafax. Cu excepția…