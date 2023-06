Dinamo, înapoi în Liga 1! „Câinii” promovează după un baraj de infarct cu FC Argeș FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Dinamo a stat numai un an in B. In ciuda problemelor financiare majore cu care s-au confruntat, „cainii” au revenit fantastic și au obținut promovarea in prima liga. Baieții lui Burca au pierdut cu 4-2 la Mioveni, in returul cu FC Argeș, dar victoria cu 6-1 de pe Național Arena, de luni, le-a fost suficienta. La finalul jocului, fanii dinamoviști au invadat terenul și s-au bucurat alaturi de Burca și de jucatorii sai.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

