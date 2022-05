Stiri pe aceeasi tema

- Mansa secunda a barajului cu Universitatea Cluj s a incheiat la egalitate.Dinamo Bucuresti a retrogradat in aceasta seara in Liga a 2 a, pentru prima data in istoria de 74 de ani a clubului din Stefan cel Mare."Cainii rosiildquo; au incheiat la egalitate, 1 1, mansa secunda, de pe teren propriu, a barajului…

- Fanii lui Dinamo suplimenteaza prima pentru jucatori. Formația din Ștefan cel Mare se afla in fața unei premiere nedorite. „Cainii” risca sa retrogradeze din Liga 1, pentru prima data in cei 74 de ani de istorie. Singura opțiune de a impiedica acest lucru este ca elevii lui Dusan Uhrin jr. sa intoarca…

- Ioan Ovidiu Sabau (54 de ani), fost jucator atat la Dinamo cat și la U Cluj, ii lauda pe alb-negri dupa succesul din manșa tur a barajului de menținere/promovare in Liga 1, scor 2-0. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.In celalalt meci de baraj Concordia Chiajna a invins-o…

- Nominalizari șocante la Survivor Romania 2022, ediția din 25 aprilie 2022. Daniel Pavela anunțat in Consiliul din aceasta seara cine ar putea ieși din concurs. In ediția de azi a show-ului de la Pro TV, Tigrii au caștigat Jocul pe traseu, astfel ca nominalizarile s-au facut din echipa Vulturilor. Nominalizari…

- Astazi, la 22:30, are premiera „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, cel mai simplu și ușor de ințeles quiz game din istoria televiziunii mondiale, la Kanal D.Cinci concurenți intra in “ringul cuvintelor”, gata sa dea soluțiile la definițiile enunțate de amfitionul emisiunii Dan Negru, care le va fi alaturi…

- Teatrul Studentesc Fabulinus, trupa de teatru a Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava și a Casei de Cultura a Studenților Suceava, invita publicul sucevean la o noua premiera.Spectacolul „LOVE ME TINDER", de Kata Gyorfi, regia Cosmin Panaite, va avea prima ...

- DDB, entitatea care deține 20,0610% din acțiunile lui Dinamo, a oferit o prima reacție la auzul veștii ca Dorin Șerdean a caștigat in prima instanța procesul cu formația din Ștefan cel Mare. „Cainii” au dreptul sa faca apel. Dorin Șerdean a dat in judecata Dinamo și a avut caștig de cauza! Potrivit…

- Dinamo a ajuns la trei meciuri fara eșec pentru prima oara in acest campionat, iar conducerea a ținut sa-i rasplateasca pe jucatorii lui Flavius Stoican pentru ultimele prestații. Florin Raducioiu, team-managerul formației din Ștefan cel Mare, a oferit detalii despre prima incasata de fotbaliștii „cainilor”…