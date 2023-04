Dinamo, anchetată într-un dosar de pariuri sportive ilegale. Steliano Filip, principalul suspect Departamentul de Integritate și Antifrauda din cadrul Federației Romane de Fotbal a demarat o ancheta in legatura cu un meci suspect din sezonului 2021-2022 al Ligii 1, CS Mioveni – Dinamo. Este vorba despre partida CS Mioveni – Dinamo 2-0, din 15 aprilie 2022, in play-out-ul Ligii 1. Concret se investigheaza o potențiala frauda pentru caștiguri ilicite din pariuri sportive, potrivit GSP . Principalul jucator vizat in ancheta este Steliano Filip, capitanul alb-roșilor din acel meci. Filip a primit cartonașul galben in minutul 24 al meciului, dupa ce a comis patru faulturi de la debutul confruntarii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

