Stiri pe aceeasi tema

- Societatea care administreaza clubul de fotbal Dinamo a solicitat, vineri, la Tribunalul Bucuresti deschiderea procedurii de insolventa, se arata pe portalul instantelor de judecata.Dosarul depus de SC Dinamo 1948 SA a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti vineri, 25 iunie, primul termen fiind stabilit…

- Societatea care administreaza clubul de fotbal Dinamo a solicitat, vineri, la Tribunalul Bucuresti deschiderea procedurii de insolventa, se arata pe portalul instantelor de judecata. Dosarul depus de SC Dinamo 1948 SA a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti vineri, 25 iunie, primul termen fiind stabilit…

- Societatea care administreaza clubul de fotbal Dinamo a solicitat, vineri, la Tribunalul Bucuresti deschiderea procedurii de insolventa, se arata pe portalul instantelor de judecata. Dosarul depus de SC Dinamo 1948 SA a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti vineri, 25 iunie, primul termen…

- Pana in septembrie 2015, Europe Belle Paradise SRL i a avut ca asociati pe Valentin Viorel Oita Bucur, Nicoleta Dogarescu si Gabriela Ciolpan. Societatea comerciala Europe Belle Paradise SRL, firma ce detine localul Culture Pub, situat la Casa de Cultura din Constanta, cere sa intre in insolventa Dosarul…

- Salvata la limita de la faliment, prin donațiile fanilor din programul „Doar Dinamo București”, clubul alb-roșu se confrunta cu probleme tot mai mari. S-a cerut la Tribunal intrarea in insolvența a clubului. „Cainii” nu stau deloc bine din punct de vedere financiar. Datoriile catre jucatori, salariile…

- Suporterii care conduc Dinamo planuiesc o noua reorganizare, cu scopul de a mai scapa de datorii. Ar avea de pierdut jucatorii și conducatorii neplatiți de luni bune. Dupa șapte ani de la intrarea in insolvența pe care a dictat-o Negoița, Dinamo revine la aceeași soluție. Suporterii din asociația "Doar…

- Kalilment Jak SRL are ca obiect de activitate "Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeldquo;.Societatea comerciala Kalilment Jak SRL, cu obiect de activitate "Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeldquo; si sediul social in Navodari, strada Constantei,…

- Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a unui contract de inchiriere produse educationale Microsoft, spun surse judiciare pentru Agerpres…