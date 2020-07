Stiri pe aceeasi tema

- A cincea zi de proteste la Belgrad, sarbii vor sa traiasca intr-o tara libera. Dupa protestul violent de sambata 71 de persoane au fost arestate. A a V-a zi de proteste in Belgrad. Sarbii au mers de data aceasta, intr-un mars pasnic, in fata Televiziunii Nationale. Protestatarii vor sa traga un semnal…

- Zeci de politisti si protestatari au fost raniti in manifestatiile care au avut loc in fata Parlamentului sarb si in apropierea primariei din orasul Novi Sad, dupa ce autoritatile si-au exprimat intentia de a reimpune carantina pe perioada weekend-urilor din cauza cresterii numarului de contaminari…

- Ciocnirile au avut loc la doar cateva ore dupa ce presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat noi interdictii de circulatie la sfarsitul acestei saptamani din cauza deteriorarii modului in care evolueaza epidemia de coronavirus. Mii de manifestanti s-au adunat in fata Parlamentului…

- Proteste violente au avut loc in capitala Serbiei, Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a decis sa reimpuna starea de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus. Opozantii dau vina pe guvern si afirma ca oamenii nu trebuie sa sufere noi restrictii, a informat Mediafax. Conform news.ro, mii…

- Mai mulți sustinatori ai opozitiei au luat cu asalt cladirea Parlamentului din Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a impus masuri restrictive pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Mediafax.Proteste violente au izbucnit in Belgrad dupa ce presedintele Aleksandar Vucic…

- Proteste violente in fața cladirii Parlamentului din capitala sarba Belgrad. Mii de manifestanți s-au luat la harța cu forțele de ordine și au incercat sa patrunda in legislativ dupa ce președintele Aleksandar Vucic a impus masuri restrictive pentru a opri raspandirea

- Proteste violente au avut loc in capitala Serbiei, Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a decis sa reimpuna starea de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus. Opozantii dau vina pe guvern si afirma ca oamenii nu trebuie sa sufere noi restrictii, a informat Mediafax.Coform news.ro, mii de…

- Politia sarba a arestat vineri 15 persoane dupa o incaierare izbucnita in timpul unui protest la intrarea in sediul parlamentului de la Belgrad, a relatat postul public de radio si televiziune din Serbia, citat de dpa, potrivit Agerpres. Aproximativ 50 manifestanti, chemati de parlamentarul de extrema-dreapta…