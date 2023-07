Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei au ajuns pe patul de spital dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata ieri, 10 iulie, intr-un accident rutier petrecut in Remeți. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca o femeie de 36 de ani din județul Bihor, aflata la volanul unui autoturism, condus din direcția Negrești Oaș,…

- Petrova Am avut un final de saptamana cu evenimente rutiere soldate cu victime și pagube materiale. In 9 iulie, aproape de orele amiezii, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident produs pe strada Dumbravei din municipiu. „In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat…

- Polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit ieri, 23 iunie, la un accident rutier produs pe strada Faget din municipiu. Cercetarile de la fața locului au stabilit ca un autoturism condus de catre un barbat de 45 de ani din Sighetu Marmației, a intrat in coliziune fața spate cu o autospeciala din…

- Un copil de doar 10 ani din Ruscova a decedat ieri, 14 iunie, dupa ce cu doar o zi inainte cazuse de pe un utilaj condus de un barbat din Leordina pe un drum inchis circulației. „La data de 13 iunie, la ora 14.30, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, un minor…

- Percheziții in Maramureș in aceasta dimineața. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, pun in executare 19 mandate de percheziție domiciliara, in județele…

- Un apel la numarul unic de urgențe 112 anunța in aceasta dupa-amiaza faptul ca doua persoane au fost prinse sub un utilaj greu (presa tabla) in localitatea Nanești. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor, dar și polițiștii care incearca sa stabileasca circumstanțele in care s-a petrecut…

- Atenționare hidrologica pentru fenomene imediate de tip Cod Galben care este valabil pana la miezul nopții. Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada din zona montana inalta și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti,…

- Sunt printre noi oameni care numai parinți nu se pot numi. Un caz incredibil avem la Mireșu Mare, unde o fata de 25 de ani era tratata mai rau ca sclavii chiar de propriul tata. IPJ Maramureș a anunțat azi ca un barbat, in varsta de 55 de ani, din Mireșu Mare este cercetat de polițiști pentru lasarea…