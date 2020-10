Majoritatea dintre aceștia au fost rasplatiți cu locuri eligibile de conducerea PNL dupa ce au parasit PSD-ul aflat in deriva dupa condamnarea lui Dragnea și au votat investirea Guvernului Orban in toamna anului trecut, potrivit G4Media. Orban despre candidatul supranumit Șmecherul Faureiului: E la doctorat, e un candidat extrem de serios Pe cand era in opoziție, liderul PNL, Ludovic Orban, dorea sa interzica prin lege traseismul politic, iar parlamentarii sa-și piarda mandatul daca pleaca din partidul de pe listele caruia au fot aleși. „Traseismul politic trebuie oprit, este o grava deteriorare…