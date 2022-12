Din lac în puț. România pledează pentru cedarea suveranității Dupa ce in primavara acestui an a respins categoric propunerea lui Emmanuel Macron și a Ursulei von der Leyen, prin care se cerea desființarea dreptului de veto al statelor UE, Romania, prin ministrul de Externe, anunța acum o schimbare totala de macaz. Astfel, pe motiv de incercare de a intra in Schengen, Romania va pleda […] The post Din lac in puț. Romania pledeaza pentru cedarea suveranitații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

