DIN IUNIE 2022, IAȘUL VA FI LEGAT DIRECT DE HUB-UL AERIAN DIN MÜNCHEN Aeroportul Internațional Iași și compania Blue Air anunța deschiderea rutei directe Iași-Munchen (și retur), prima cursa fiind programata in data de 10 iunie 2022. Krassimir Tanev, Director Comercial Blue Air, a declarat: „Blue Air se angajeaza sa continue sa iși consolideze prezența in Iași. Suntem incantați sa le oferim clienților noștri o noua cursa fara escala de la Iași la Munchen și sa ne extindem portofoliul de destinații operate din Iași la 13 rute directe. Odata cu orarul de vara 2022, Blue Air va conecta orașul Iași cu doua importante regiuni ale Germaniei, cunoscute pentru o gama larga… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

