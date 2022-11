Din iepoca lui Ceaşcă adunate/ Şi-napoi la lume date Nu, nu m-am nascut langa Carpati, vorba cantecului dolanesc (era sa scriu golanesc), ci la maternitate, ca mai tot romanul. In Iasi. Inaintea mea s-a nascut un frate, Eugen, care a murit de mic copil. La cateva luni dupa aceea a aparut penicilina. Mama este convinsa si astazi, i-a spus ei un doctor, ca Eugen ar fi trait daca exista aceasta penicilina. „Lasa, cumnata - a ogoit-o cam tont o sora de-a tatei - ca o sa faci altul". „Imi venea s-o strang de gat", zice mama si astazi cu lacrimi in ochi, desi cu anii durerea ei s-a mai atenuat. Mda, timpul le rezolva pe toate! Dar tanti Lucretia a avut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

