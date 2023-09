Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o rapida reactie la stirea recuperarii de catre Primaria Timisoara a imobilului de pe CD Loga nr 52, fostul primar Nicolae Robu afirma ca acest succes este exclusiv al sau si al echipei pe care a condus-o. Printre altele, Robu a afirmat ca in perioada in care a fost primar n-a fost instrainata…

- Alin Nica vede la finalul alegerilor locale de anul viitor implinit visul de decenii pentru Timiș: un județ condus de același partid cu cel care va conduce și Primaria Timișoara. Desigur, acesta va fi PNL, iar Nica va fi șef la consiliul județean, iar, surpriza, Nicolae Robu primar la Timișoara. Cam…

- Partidul Social Democrat, prin organizația municipala Timișoara, analizeaza, la randul sau, subiectul lansat de cei de la USR, despre modul cum se organizau concursuri in Primaria Timișoara pe vremea lui Nicolae Robu, dublat. de reacția celor de la PNL. PSD iși expune poziția ”in calitate de partid…

- USR Timis reactioneaza la ultimele informatii din dosarul concursurilor fraudate din Primaria Timisoara din mandatele lui Nicolae Robu. Cei din USR afirma ca “haremul” lui Robu, format din “dubioși, corupți și ridicoli”, a fost debarcat cu greu de primarul Dominic Fritz. Doua foste angajate din Primaria…

- Doua foste angajate ale Primariei Timisoara, care apar in dosarul concursurilor trucate din institutie, potrivit site-ului Adevarul, au facut acord de recunoastere. Una dintre ele este nora fruntasei PNL Timis, Carmen Popescu, o apropiata a fostului primar Nicolae Robu, iar unul dintre beneficiarii…

- Dupa doar un an la Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), mijlocașul ofensiv Florin Tanase (28 de ani) și-a reziliat contractul. Gigi Becali il așteapta inapoi la FCSB, dar acesta are șanse mari sa continue in zona Golfului sau in Turcia. Cumparat de Al Jazira pentru 3 milioane de euro, Tase este acum…

- Nicolae Robu va fi candidatul PNL pentru Primaria Timisoara. Oficial, la aceasta decizie s-a ajuns in urma unui sondaj comandat de PNL Timis, ale carui rezultate il dau pe Robu pe primul loc in optiunile de vot ale timisorenilor, in fata actualului primar Dominic Fritz. Cel mai probabil o sa urmeze…

- Timisoreanul Ovidiu Gant, deputat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) a reactioat dur la adresa lui Nicolae Robu si Alin Nica, fost si actual presedinte ai PNL Timis, dupa ce acestia au recurs la etnia lui Dominic Fritz in atacurile lor la adresa primarului Timisoarei. Gant…