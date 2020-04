Din Cluj direct în focarul COVID de la Suceava Doctorul Tabi Apascariței il aduce la rampa pe un tanar medic ATI de la Cluj care a venit sa dea o mana de ajutor Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Apascariței continua astfel seria „Eroi in linia intai” ”El e Marius. Ne știm de foarte mulți ani. El lucreaza in […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

