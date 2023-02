Din ce se face blatul clasic de pizza. Rețeta bucătarilor italieni Din ce se face blatul clasic de pizza. Rețeta bucatarilor italieni. Daca blatul de pizza nu ne atrage atenție, atunci sunt șanse mari ca nici compoziția preparatului sa nu ne incante prea mult. Rețeta pentru blatul clasic de pizza esta una simpla, insa are la baza cateva reguli simple, astfel incat rezultatul final sa fie unul perfect. Ingredientele pentru blatul clasic de pizza sunt urmatoarele: Din ce se face blatul clasic de pizza. Rețeta bucatarilor italieni 300 g faina 3 linguri ulei de masline 1 lingura zahar 1 plic drojdie uscata 1 praf de sare Din ce se face blatul clasic de pizza. Rețeta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

