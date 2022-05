Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurel Padureanu a marturusit ca nu a fost invitat la nunta nepoatei lui, Nicole Cherry. Ce a dezvaluit indragitul interpret de muzica lautareasca despre relația dintre ei și familie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nicoleta Nuca a oferit detalii despre nunta. Ce planuri are pentru cel mai mare eveniment din viața ei, dar și din ce motiv nu iși dorește sa se casatoreasca in Romania. Ce a marturisit indragita vedeta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catalin Botezatu a marturisit ca planuiește sa plece din Romania. Indragitul designer a dezvaluit și ce destinație a ales, dar nu știe cu exactitate cand iși dorește sa se retraga. De asemenea, acesta a facut și mai multe achiziții și a spus și ce alte planuri mai…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Marica a marturisit din ce motiv nu s-a casatorit pana acum. Chiar daca a avut mai multe cereri in acest sens, raspunsul vedetei a fost unul negativ de fiecare data. Ce a dezvaluit șatena.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Tristan Tate a marturisit din ce motiv iși ține copiii ascunși de lumina reflectoarelor și cat mai departe de ochii lumi. Ce a dezvaluit milionarul, dar și cat de mult ține la discreție atunci cand vine vorba de viața lui personala.

- Motiv de bucurie pentru șoferi: Au SCAZUT prețurile la RCA la mai multe companii Motiv de bucurie pentru șoferi: Au SCAZUT prețurile la RCA la mai multe companii Dupa explozia prețurilor la asigurarile auto ca urmare a falimentului City Insurance, tarifele RCA au scazut cu 10%, pana la 20%, la cateva…

- Sarah Dumitrescu Prodan, fiica in varsta de 22 de ani a Anamariei Prodan și a lui Tiberiu Dumitrescu, a vorbit intr-un interviu pentru XNS despre familia ei. Tanara, care locuiește in America, l-a dat de gol pe Bebeto, fratele mai mic, ca are iubita la 13 ani. Deși sta mai mult in America, acolo unde…