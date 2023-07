Din cauza revoltelor, ­președintele Franţei și-a amânat vizita de stat din Germania Revoltele din Franța au parut sa fie mai puțin intense sambata noapte, in condițiile in care zeci de mii de polițiști fusesera desfașurați in orașele din intreaga țara dupa inmormantarea adolescentului de origine nord-africana a carui impușcare de catre poliție a declanșat tulburari la nivel național, transmite Reuters, citate de Hotnews. Cu toate acestea, președintele Emmanuel Macron și-a amanat vizita de stat in Germania care trebuia sa inceapa ieri pentru a gestiona cea mai grava criza pentru conducerea sa de la protestele „Vestelor galbene” care au paralizat o mare parte din Franța la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Haosul din Franța este departe de a se termina. Iar președintele țarii este și el la mijloc, avand in vedere ca trebuie sa gestioneze o astfel de situație. Protestele din Franța continua dupa inmormantarea adolescentului care a fost impușcat de un polițist. Tocmai din acest motiv, președintele Emmanuel…

- Politia a efectuat 994 de arestari in toata Franta, o cifra record, in timpul unei a patra nopti de violente, de o intensitate totusi „mai mica” decat in noaptea precedenta, a anuntat sambata Ministerul de Interne, informeaza agentiile France Presse si DPA. Revoltele din cauza brutalitatii politiei…

- Scene de violenta si vandalism pentru a treia noapte consecutiv in suburbiile pariziene si in mai multe orase ale Frantei. La Paris s-au spart si jefuit magazine din centrul Capitalei, iar, in regiunea pariziana au fost din nou incendiate masini, scoli si un sediu de banca, si s-a distrus mobilier urban.…

- Nahel M., un adolescent de 17 ani din Nanterre, a fost ucis marți de polițiști, in timp ce se afla la volanul unei mașini, dupa ce nu a raspuns somațiilor. Incidentul a starnit proteste violente și multe reacții de la liderii politici și nu numai, scriu Le Monde și site-ul televiziunii BFMTV. Emmanuel…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Detalii privind circulația trenurilor pot fi consultate pe site-urile: https://www.sncf.com/fr , https://www.sncf-connect.com/train/greve , https://www.thalys.com/fr/fr/info-trafic/34482 , https://www.eurostar.com/fr-fr/voyage/info-trafic/perturbations .De asemenea, transportul public urban ar putea…

