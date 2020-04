Stiri pe aceeasi tema

- "Familia clubului Manchester City este devastata de vestea mortii mamei lui Pep (Guardiola), Dolors Sala Carrio, la Manresa, in apropiere de Barcelona, dupa ce a contractat coronavirisul. Ea avea 82 de ani", a anuntat Manchester City. Pep Guardiola a fost una dintre primele personalitati care si-a manifestat…

- E ora 9 seara si o femeie sta in parcarea Spitalului de Urgenta Txagorritxu in Victoria, Spania. Refuza sa plece de langa pentru ca de aici poate vedea masina funerara care va lua corpul tatalui ei. Nu si-a putut lua la redevere de la el. Ii face cu mana. "Mi-am pierdut ambii parinti in 15 zile",…

- Un cetațean roman a calatorit din Madrid pana la Aeroportul Otopeni, fiind infectat cu coronavirus. Acesta a incalcat recomandarea autoritaților spaniole de a ramane in autoizolare timp de 14 zile. „In cursul zilei de 17 martie a.c., pe Aeroportul Otopeni, a aterizat o aeronava cu pasageri la bordul…

- Cateva fabrici din Spania ale producatorilor auto Renault si Nissan au oprit vineri temporar productia, sau intentioneaza sa o opreasca saptamana viitoare, din cauza lipsei de componente, ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Activitatea celor doua fabrici…

- Potrivit presei spaniole, 1,2 milioane de elevi vor sta acasa. Autoritatile regionale anuntasera anterior ca scolile din Vitoria, capitala Tarii Bascilor, vor fi inchise o perioada de doua saptamani, tot ca masura de precautie. Citeste si Intreaga Italie intra in carantina din cauza…

- John Musetescu Werberg s-a nascut in Uppsala, Suedia, iar de cativa ani s-a mutat in Barcelona. Are dubla cetatenie suedeza si romana si se afla acum in centrul unui scandal de amploare in Spania.

- Investigatia a inceput in dupa-amiaza zilei de 6 ianuarie, in momentul in care politia a primit un apel de la Ambasada Romaniei in Spania, aceasta fiind informata cu vedere la faptul ca o tanara din Romania este sechestrata de catre iubitul ei. Mama victimei a depus o plangere in Romania la Politie,…