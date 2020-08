Stiri pe aceeasi tema

- De duminica, turiștii din zona de vest a țarii pot zbura direct, cu o cursa charter de vacanța catre o destinație exotica din Orientul Mijlociu, Hurghada – Egipt. Incepand de duminica, 30 august 2020, operatorii de turism vor pune la dispoziția turiștilor curse charter de vacanța spre destinația Hurghada,…

- 10 LUCRURI MAI PUȚIN ȘTIUTE DESPRE MINE – AVRAM GAL „Succesul este inaltimea la care ricosezi dupa ce te izbesti de podea.” George S. Patton Copyright © 2020 Avram gal

- CSU Craiova a reușit sa caștige in prima etapa, pe terenul celor de la Sepsi, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Elvir Koljic, in minutul 88 al partidei, la o faza la care se afla in ofsaid clar. Omul meciului a fost Mirko Plgliacelli, care a reușit sa salveze incredibil la […] The…

- Romania este in aceste zile terenul de bataie intre giganții din tehnologia 5G. Vorbim de SUA și China, care duc un conflict economic internațional in acest sens. Țara noastra a lansat in urma cu cateva zile un proiect de lege privind implementarea rețelelor 5G, care stabilește condițiile pe care…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, vine in studioul Libertatea, de la ora 11.00, in emisiunea LA FIX, unde va discuta cu Adriana Nedelea despre așteptarile partidului la alegerile locale, alianța cu Robert Negoița, șansele de a caștiga Primaria București și primariile de sector, dar și despre susținerea…

- Suporterii fotbalului ar putea reveni din nou pe stadioane cel mai devreme în luna octombrie, dupa ce premierul britanic Boris Johnson a anuntat planuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA.Fanii nu au avut acces pe stadioanele engleze de la…

- Succesul IMM Invest este incontestabil, acesta fiind accesat de 8368 de firme, iar volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, si reprezinta 10,5% din stocul total de credite in lei pentru companii, scrie, luni, ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Succesul IMM…

- Agentiile de rating nu au cum sa ignore succesul Romaniei cu emisiunea de obligatiuni pe pietele internationale si faptul ca a fost pastrata crestere economica in primul trimestru, a declarat, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.