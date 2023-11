Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii, prin Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti, a desfasurat un control la stadionul Ghencea, in perioada 1-8 august, impreuna cu Jandarmeria Romana.Astfel, a fost descoperita o firma de paza si protectie la care lucrau 623 de persoane fara forme legale de angajare sau cu documente…

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore dupa ce au inscenat un jaf la o firma din Bucuresti, unde una dintre acestea era angajata. Astfel a fost furata suma de 4.700 de lei din incasarile firmei.

- Vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparența, Vera Jourova , ajunge luni, 30 octombrie, intr-o vizita oficiala in Romania.Scopul vizitei vicepreședintei Comisiei Europene - Vera Jourova in Romania este pentru discuții cu oficialii de la București despre statul de drept și reformele…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat, marti, ca noua lege a pensiilor „arata foarte bine”, este apropiata de Legea 127 si va contribui la corectarea inechitatilor din sistem. „Arata foarte bine (n.red.: noua lege a pensiilor) si va spun ca am tinut…

- 19.000 de refugiați din Ucraina sunt inregistrați ca fiind persoane in cautarea unui loc de munca, fiind incheiate 7.000 de contracte de munca pentru aceștia, a anunțat marți Ministerul Muncii. Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu s-a intalnit marți cu Pablo Zapata, reprezentantul in Romania al Inaltului…

- Cele mai multe locuri de munca au fost create de Ford Otosan , care a facut angajari pentru a pregati producția primului vehicul comercial electric, care va intra in curand in producție. In restul domeniilor economice in care s-au creat locuri de munca, firmele doljene au ca angajati … mulți straini.…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer, intre altele, aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului, anunța News.ro. Potrivit sindicalistilor, protestul…