Dilemă: ce este Sighetul, sat sau oraş? Textul de mai jos se adreseaza numai sighetenilor care se considera oraseni get-beget. In materialul de fata, taran si sat (fara ghilimele) inseamna ceva bun, onorabil si demn de respect, in timp ce „taranul" mutat la oras apreciez ca este rupt de matca, debusolat, cu o scara a valorilor pierduta sau cu fusteii inversati, fiind, in multe cazuri (nu in toate, avem nenumarate exemple pozitive) cam prost crescut, badaran si fara respect fata de regulile scrise ori nescrise ale societatii urbane. Pe de alta parte, da, stiu o multime de oraseni cu vechime care se comporta oribil, nu au cei sapte… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

