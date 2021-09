Co-presedintele AUR, George Simion are o dilema referitoare la moțiunea de cenzura anunțata de social democrați. aCESTA a afirmat, duminica, la Prima Tv, ca nu vede cum nu ar trece o motiune de cenzura daca PSD nu pactizeaza pe fata cu PNL, mentionand ca i-a vazut pe social-democrati “destul de oscilanti”. Intrebat in cadrul emisiunii Insider Politic daca el crede ca motiunea de cenzura depusa alaturi de USR PLUS va trece de filtrul Curtii Constitutionale. “Asa ar fi normal, nu are nicio hiba din partea noastra”, a explicat Simion. In fata argumentului conform caruia reprezentantii puterii sustin…