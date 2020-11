Stiri pe aceeasi tema

- Bitdefender a colaborat cu Politia Romana, DIICOT și FBI pentru a destructura un grup de criminalitate online. Cum acționau hackerii Bitdefender a asistat Politia Romana intr-o operatiune transfrontaliera de destructurare a unei grupari autohtone de criminalitate online care vindea amenintari informatice…

- Procurorii DIICOT Bistrita-Nasaud au dispus retinerea pentru 24 de ore a cinci persoane pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda, evaziune fiscala, detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor…

- Aproape toți procurorii DIICOT sunt implicați miercuri dimineața intr-o uriașa operațiune impotriva crimei organizate. Anchetatorii și forțele de ordine participa la 386 de percheziții, in 24 de dosare penale. Ampla acțiune vizeaza 20 de grupari infracționale. Ancheta coordonata a procurorilor…

- Aproape toți procurorii DIICOT sunt implicați miercuri dimineața intr-o uriașa operațiune impotriva crimei organizate. Anchetatorii și forțele de ordine participa la 386 de percheziții, in 24 de dosare penale. Ampla acțiune vizeaza 20 de grupari infracționale. Ancheta coordonata a procurorilor DIICOT…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara efectueaza, miercuri, 386 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si 28 de judete, printre care și Buzau, in cadrul unor ample actiuni ce vizeaza destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata. Potrivit unui anunt al DIICOT, in…

- O operațiune de amploare a poliției este in desfașurare in centru Vienei, a declarat luni seara un purtator de cuvant al poliției, citat de Reuters. iarul Kronen Zeitung relateaza despre un atac asupra unei sinagogi, in care au fost trase focuri de arma.

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara și a trupelor speciale de intervenție a Jandarmeriei, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor uneia dintre cele mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul țarii. Ancheta DIICOT a scos la iveala faptul…

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara și a trupelor speciale de intervenție a Jandarmeriei, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor uneia dintre cele mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul țarii, informeaza pressalert.ro.Ancheta…